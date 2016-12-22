Суд в Москве арестовал семерых обвиняемых в финансировании ИГ

Черемушкинский суд Москвы арестовал до 21 января 2019 года семерых обвиняемых в финансировании террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), рассказала РБК пресс-секретарь суда Ирэна Козаева.

«Суд постановил заключить под стражу И.Саадаева, М.Байсарову, И.Мусаева, Л.Саидову, С.Байсарова и С.Рамазанова на срок до 21 января», — сообщила пресс-секретарь. В отношении седьмой обвиняемой, А.Бабан, выбрана мера пресечения в виде домашнего ареста также до 21 января.

Накануне, 13 декабря, в ФСБ рассказали, что задержали в Москве и на Кавказе семь человек, собиравших деньги для ИГ. По информации Следственного комитета, за восемь лет они перевели за границу не меньше 38 млн руб.

«Под предлогами строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам так называемые благотворительные фонды «Мухаджирун» и «Сальсабиль» получили, обналичивали и передавали террористическим организациям собранные денежные средства», — сообщили в ФСБ.

В ведомстве считают, что организовал сбор средств скрывающийся за границей Ахмеднабиев И.С., которого объявили в международный розыск за терроризм и его финансирование.