В Москве вооруженные грабители похитили у мужчины сумку с 40 млн руб.

Правоохранители разыскивают подозреваемых, похитивших сумку с крупной суммой на юго-востоке Москвы, сообщили РБК в пресс-службе столичного главка МВД.
«В районе дома № 97 по Волгоградскому проспекту злоумышленники произвели выстрел, предположительно, из травматического оружия. По нашим данным, пострадавших нет. У мужчины похитили сумку, в которой с его слов находилась крупная денежная сумма. Проводятся мероприятия, направленные на розыск и задержание подозреваемых», — сказали в пресс-службе.
По данным источника в правоохранительных органах, мужчина сказал, что у него похитили около 40 млн руб.
Собеседник телеканала «360» рассказал, что при стрельбе возле дома № 93 по Волгоградскому проспекту пострадал по меньшей мере один человек. После ограбления злоумышленники скрылись с места происшествия на черном автомобиле марки Mercedes.
Полиция объявила план «Перехват». На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, обстоятельства инцидента устанавливаются.