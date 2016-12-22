ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,57 65,67 EUR Нал. 76,62 74,62 USD Бирж. 66,58 -0,37 EUR Бирж. 75,58 -0,15 USD ЦБ. 66,29 -0,24 EUR ЦБ. 75,39 -0,36 EUR/USD 1,14 +0,00 BTC/USD Бирж. 3908,60 -282,96 IMOEX 2441,19 +2,04% RTSI 1154,18 +2,49% Brent 61,33 +4,59% DJIA 25783,29 +1,02% Nasdaq 7420,13 +1,24%
В Москве вооруженные грабители похитили у мужчины сумку с 40 млн руб.
Лента новостей
Корабль «Союз» с экипажем пристыковался к МКС 21:28, Технологии и медиа СМИ узнали причину «исчезновения» задержанных украинских катеров 21:22, Политика Песков призвал бизнесменов не выдавать себя за журналистов перед Путиным 21:15, Политика Песков назвал главную тему несостоявшейся встречи Путина и Трампа 21:09, Политика В Москве вооруженные грабители похитили у мужчины сумку с 40 млн руб. 21:04, Общество На Московской бирже открыли торги иеной 20:47, Экономика Самый хоккейный тест для настоящих болельщиков 20:46, РБК и Mastercard Иран предупредил о падении нефтяных цен до $40 за баррель 20:46, Экономика Песков допустил возможность ухода Брилева из совета при Минобороне 20:38, Общество Нефтяные качели: почему цены на нефть выросли на 5%, а потом упали 20:37, Экономика ЦБ выявил операции по выводу активов из банка «Агросоюз» на 7 млрд руб. 20:33, Финансы Кремль назвал причину риска «тотальной дестабилизации» в Сирии 20:17, Политика В Эстонии предложили прервать ратификацию договора о границе с Россией 20:10, Политика Зачем главе МИ-6 понадобились новые шпионы 20:09, Политика Ужин за 15 минут: персональный рецепт итальянской кухни 20:05, РБК и Barilla В Кремле ответили на слова Трампа о прекращении гонки вооружений 19:58, Политика Умер писатель Андрей Битов 19:54, Общество Киев начал проверку сообщений о «пропаже» задержанных кораблей в Керчи 19:42, Политика Власти Москвы организовали рейды по выявлению контрафактного алкоголя 19:40, Общество Навык хвалить: почему важно поощрять себя за победы и достижения 19:35, РБК, Jardin и Greenfield Чемпионат России по футболу. «Арсенал» — «Зенит». Онлайн 19:30, Спорт Reuters узнал о конфликте ЦБ с банками из-за сведений о валютных сделках 19:27, Финансы В ходе выступления Лаврова перед волонтерами отключились микрофон и свет 19:21, Общество «Ростех» в третий раз попросил перенести запуск электростанций в Крыму 19:20, Бизнес Правозащитники сообщили о задержании россиян за акцию в Минске 19:19, Общество Что думают о шипованой резине исполнители кинотрюков 19:04, РБК и Toyo ФСБ пресекла деятельность подпольного оружейного цеха под Иваново 19:01, Общество СК проверит информацию о сайте по аренде детей 18:57, Общество
В Москве вооруженные грабители похитили у мужчины сумку с 40 млн руб.
Общество, 21:04
0
В Москве вооруженные грабители похитили у мужчины сумку с 40 млн руб.

Правоохранители разыскивают подозреваемых, похитивших сумку с крупной суммой на юго-востоке Москвы, сообщили РБК в пресс-службе столичного главка МВД.

«В районе дома № 97 по Волгоградскому проспекту злоумышленники произвели выстрел, предположительно, из травматического оружия. По нашим данным, пострадавших нет. У мужчины похитили сумку, в которой с его слов находилась крупная денежная сумма. Проводятся мероприятия, направленные на розыск и задержание подозреваемых», — сказали в пресс-службе.

По данным источника в правоохранительных органах, мужчина сказал, что у него похитили около 40 млн руб.

Собеседник телеканала «360» рассказал, что при стрельбе возле дома № 93 по Волгоградскому проспекту пострадал по меньшей мере один человек. После ограбления злоумышленники скрылись с места происшествия на черном автомобиле марки Mercedes.

Полиция объявила план «Перехват». На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, обстоятельства инцидента устанавливаются.

Теги: Москва , ограбление , «Перехват» , стрельба
Главное
В Кремле ответили на слова Трампа о прекращении гонки вооружений Политика
Материалы по теме
Полиция задержала подозреваемого в ограблении дома экс-главы ФТС Общество
В Белоруссии ограбившего банк россиянина приговорили к 15 годам колонии Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter