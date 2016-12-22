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Правительство составило список аэропортов с duty free в зонах прилета
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Правительство составило список аэропортов с duty free в зонах прилета
Бизнес, 10:25
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Правительство составило список аэропортов с duty free в зонах прилета

Правительство опубликовало утром в пятницу перечень аэропортов и портов, в зонах прибытия которых разрешается беспошлинная торговля. В сообщении на сайте правительства говорится, что в документе записаны «все воздушные, морские и речные пункты пропуска через госграницу России, имеющие пассажирскую составляющую».

В перечень внесены 75 аэропортов, 38 морских и три речных порта. Само постановление датировано 12 декабря.

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Как объясняет правительство, Таможенный кодекс Евразийского экономического союза допускает, что беспошлинная торговля может проводиться в том числе и в зоне прилета. 

Теги: Duty Free , Аэропорт
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