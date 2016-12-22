В аэропорту Гоа умер россиянин

В аэропорту Даболим в штате Гоа скончался россиянин Антон Кузнецов. Об этом сообщил РБК пресс-секретарь посольства России в Индии Владимир Полуэктов.

По его словам, в Индии Кузнецов находился по туристической путевке с супругой. «Причину смерти установит вскрытие. По поводу болей в груди информация на данный момент не подтверждена», — заявил Полуэктов, комментируя информацию индийской Times of India о том, что погибший жаловался на боли в груди.

Он добавил, что генконсульство России в Мумбаи находится в контакте с супругой Кузнецова. На оформление всех необходимых документов для транспортировки тела в Россию понадобится не менее десяти дней. «Заниматься будут похоронное бюро и консульство. Сроки зависят в первую очередь от даты проведения вскрытия и последующей выдачи всех необходимых разрешений полицией Гоа», — сказал пресс-секретарь посольства.

Times of India cообщила со ссылкой на полицию, что, по предварительным данным, россиянин умер в частном госпитале, куда был доставлен после сердечного приступа в аэропорту.

В апреле российский турист Сергей Щерба погиб, сорвавшись со скалы в индийском городе Ришикеше. Тело нашли добровольцы-россияне, которые вместе с полицейскими организовали поисковую группу.