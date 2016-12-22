Семья пропавшего в Индии российского туриста сообщила о его гибели

Российский турист Сергей Щерба погиб, сорвавшись со скалы в индийском городе Ришикеше. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Instagram его сестры Юлии.

«Сегодня в 9:40 по московскому времени в Ришикеше в горах обнаружили тело. В 13:28 его вытащили и опознали Щерба Сергея Игоревича. По версии полиции, он упал с большой высоты», — сказано в публикации.

В посольстве России в Индии не смогли оперативно уточнить РБК информацию о гибели российского туриста Сергея Щерба.

Как сообщила Юлия Щерба РБК, индийская полиция и сотрудники посольства России в Индии знали о пропаже туриста с первого дня, но ничего не предприняли.

«Почти все расследование проводили мы сами с добровольцами. Тело нашли добровольцы-россияне, которые организовали группу поисков. Полиция не занималась абсолютно ничем, они его не искали. Лишь пара полицейских ходила с добровольцами в горы искать их в эти выходные. И то после многочисленных просьб. Это просто кромешный ужас», — рассказала сестра погибшего.



По ее словам, посольство отказывало в помощи семье россиянина, ссылаясь на то, что у них выходные.

Турист перестал выходить на связь после 25 марта. В тот день он приехал в Ришикеш, заселился в отель Ganga Maa, после чего пошел в сторону горы Бхадаши, прислал оттуда фотографию и пропал. Полиция стала искать россиянина на следующий день, но точных сведений о его местонахождении не было.