Самолет «Уральских авиалиний» ударился хвостом о землю при вылете из Уфы

Во время выполнения рейса Уфа — Нижневартовск при взлете самолета Airbus A321 произошло касание взлетно-посадочной полосы хвостовой частью фюзеляжа, сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании «Уральские авиалинии».
«Командир воздушного судна принял решение о посадке в Екатеринбурге. Посадка прошла благополучно. Для обеспечения вылета рейса в Нижневартовск авиакомпания предоставила резервный борт. Плановое время вылета 11:40 (время местное)», — сообщил собеседник РБК в пресс-службе.
В пресс-службе аэропорта Уфы также подтвердили РБК информацию об инциденте. «В 6:44 утра по местному времени при взлете произошло касание хвостовой частью взлетно-посадочной полосы воздушного судна A321 авиакомпании «Уральские авиалинии» рейса U-6 9785. Факт касания был зафиксирован наземными службами аэропорта, незамедлительно извещен экипаж», — сообщил РБК начальник службы по корпоративным и массовым коммуникациям аэропорта Татьяна Ризван.
Сейчас обследование полосы завершено, «проводится работа по расследованию авиационного инцидента с привлечением региональной инспекции по безопасности полетов», уточнила она.
12 декабря летевший из якутского Нерюнгри в Красноярск самолет авиакомпании «Якутия» со 103 пассажирами на борту задел при взлете ВПП. В результате инцидента никто не пострадал. Росавиация начала расследование происшествия.