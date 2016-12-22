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Самолет «Уральских авиалиний» ударился хвостом о землю при вылете из Уфы
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Самолет «Уральских авиалиний» ударился хвостом о землю при вылете из Уфы
Общество, 10:02
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Самолет «Уральских авиалиний» ударился хвостом о землю при вылете из Уфы

Во время выполнения рейса Уфа — Нижневартовск при взлете самолета Airbus A321 произошло касание взлетно-посадочной полосы хвостовой частью фюзеляжа, сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании «Уральские авиалинии».

«Командир воздушного судна принял решение о посадке в Екатеринбурге. Посадка прошла благополучно. Для обеспечения вылета рейса в Нижневартовск авиакомпания предоставила резервный борт. Плановое время вылета 11:40 (время местное)», — сообщил собеседник РБК в пресс-службе.

В пресс-службе аэропорта Уфы также подтвердили РБК информацию об инциденте. «В 6:44 утра по местному времени при взлете произошло касание хвостовой частью взлетно-посадочной полосы воздушного судна A321 авиакомпании «Уральские авиалинии» рейса U-6 9785. Факт касания был зафиксирован наземными службами аэропорта, незамедлительно извещен экипаж», — сообщил РБК начальник службы по корпоративным и массовым коммуникациям аэропорта Татьяна Ризван.

Сейчас обследование полосы завершено, «проводится работа по расследованию авиационного инцидента с привлечением региональной инспекции по безопасности полетов», уточнила она.

12 декабря летевший из якутского Нерюнгри в Красноярск самолет авиакомпании «Якутия» со 103 пассажирами на борту задел при взлете ВПП. В результате инцидента никто не пострадал. Росавиация начала расследование происшествия.

Теги: Самолет , Екатеринбург , взлетно-посадочная полоса , вынужденная посадка
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