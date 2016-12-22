Росавиация расследует инцидент с задевшим ВПП хвостом самолетом «Якутии»

Росавиация начала расследование происшествия с самолетом ​Boeing 737-800 авиакомпании «Якутия», который задел хвостовой частью взлетно-посадочную полосу в аэропорту Нерюнгри в Якутии. Об этом сообщает ТАСС.

«Проводится расследование причин инцидента», — сказал агентству руководитель Якутского межрегионального территориального управления воздушного транспорта Росавиации Сергей Киричек.

Дальневосточная транспортная прокуратура начала проверку. По данным прокуратуры, ​ инцидент произошел 11 декабря в 07:00 мск. Самолет выполнял рейс Нерюнгри — Красноярск. На борту находилось 103 пассажира, пострадавших в результате нет.

Накануне ТАСС в аэропорту рассказали, что после инцидента пассажиры вылетели в Красноярск на борту Як-42 авиакомпании «Ижавиа».