В Еврейской автономной области у китайца похитили шишки на 3,4 млн руб.

Житель Еврейской автономной области (ЕАО) похитил у гражданина Китая кедровые шишки на сумму 3,4 млн руб., а также 100 тыс. руб. наличными. Об этом говорится в сообщении управления прокуратуры по региону.
Как установили прокуроры, шишки и деньги были похищены в начале ноября со склада в поселке Биракан. «По подозрению в совершении данного преступления задержан 38-летний житель п. Теплоозерск, которому предъявлено обвинение по п. «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением предмета, используемого в качестве оружия, в особо крупном размере)». — говорится в сообщении. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.
Подозреваемый арестован по решению Облученского районного суда ЕАО.
Из сообщения прокуратуры следует, что арестованный действовал в составе группы. Личности других нападавших прокуратурой не названы.
Другое необычное похищение произошло в Саранске. Как сообщили в МВД в начале ноября, 54-летний иностранец, работавший водителем, вывез на грузовом автомобиле 18 т шоколада. Товар он продал, а деньги направил на покрытие своих долгов. Размер ущерба в МВД оценили в 2,5 млн руб.