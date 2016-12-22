ТелеканалГазетаЖурналРБК+ProQuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,36 65,53 EUR Нал. 76,29 74,44 USD Бирж. 66,24 -0,15 EUR Бирж. 75,23 -0,30 USD ЦБ. 66,26 -0,17 EUR ЦБ. 75,39 +0,17 EUR/USD 1,14 -0,00 BTC/USD Бирж. 3345,60 -93,44 IMOEX 2378,50 +0,34% RTSI 1129,35 +0,32% Brent 60,31 -0,56% DJIA 24597,38 +0,29% Nasdaq 7070,33 -0,39%
CBS выплатила $9,5 млн заявившей о харассменте актрисе из «Правдивой лжи»
Лента новостей
Начальника Свердловской железной дороги задержали по делу о взятке 08:31, Общество СМИ назвали зятя Трампа кандидатом на пост главы аппарата Белого дома 08:20, Политика Посол США назвал российские Ту-160 в Венесуэле «музейными экспонатами» 08:11, Политика На «Яндекс.Маркет» появилась алкогольная продукция 08:00, Технологии и медиа «Ведомости» узнали о закрытии типографии Дмитрия Ананьева в Подмосковье 07:44, Общество 9 способов навести порядок в мыслях и на рабочем месте 07:30, РБК, Jardin и Greenfield Из-за скандала с Siemens «Ростех» купит новые турбины на вторичном рынке 07:29, Бизнес CBS выплатила $9,5 млн заявившей о харассменте актрисе из «Правдивой лжи» 07:29, Общество Западные страны выдвинули требования к поставкам российского оружия в ЦАР 07:01, Политика Два человека погибли на крупнейшей исследовательской станции в Антарктике 06:27, Общество Зюганов и Жириновский попросили Путина возобновить встречи с ними 06:00, Политика Reuters сообщил о близком к рекорду числу сидящих в тюрьме журналистов 05:56, Общество Дамаск осудил принятую при невмешательстве России резолюцию Совбеза ООН 05:50, Политика Toyota отзовет в США 143 тыс. автомобилей из-за дефекта тормозной системы 05:23, Бизнес В Хабаровске в течение часа с рейсов сняли двоих пьяных дебоширов 04:55, Общество Создатель шоу «Союзмультфильма» объяснил его срыв политической ситуацией 04:39, Общество Лофт, ар-деко или неоклассика: какой ремонт сделать в квартире 04:26, РБК и Экспострой на Нахимовском Умер 30 лет работавший над программой «Время» режиссер Владимир Пролетов 04:16, Общество В США выпавшие из инкассаторской машины деньги спровоцировали ряд ДТП 04:04, Общество Евросоюз отказал Терезе Мэй в повторных переговорах о Brexit 03:27, Политика Спикер УПЦ ответил на обвинения СБУ в подготовке провокаций 03:22, Политика Чек-лист: 5 лайфхаков для дома в сезон простуд 03:00, РБК и Philips WSJ сообщила об уголовном расследовании из-за инаугурации Трампа 02:46, Политика Власти Украины решили снести памятник Суворову в Киеве 02:32, Общество Венчурный фонд АФК «Система» увеличил свою долю в онлайн-ретейлере Ozon 02:16, Бизнес СМИ узнали о выкупе «Газпромом» «Лахта Центра» у собственной «дочки» 01:52, Бизнес ИГ назвала «своим солдатом» стрелка из Страсбурга 01:44, Общество В Петербурге клуб подвергся проверке перед концертом рэпера Хаски 01:07, Общество
CBS выплатила $9,5 млн заявившей о харассменте актрисе из «Правдивой лжи»
Харассмент-гейт, 07:29
0
CBS выплатила $9,5 млн заявившей о харассменте актрисе из «Правдивой лжи»

Американская телекомпания CBS выплатила актрисе Элайзе Душку компенсацию в размере $9,5 млн за неразглашение информации о домогательствах, которые, по словам актрисы, произошли во время съемок сериала «Мистер Булл». Об этом пишет The New York Times.

По данным газеты, Душку сообщила руководству CBS, которое занимается производством сериала, о домогательствах со стороны исполнителя главной роли Майкла Уэтерли. Актриса на момент своего заявления снялась в нескольких эпизодах сериала и планировала дальше участвовать в этом проекте, однако ситуация с Уэтерли вынудила ее отказаться от этого решения.

Глава СBS покинул пост из-за обвинений в сексуальных домогательствах
Общество

В свою очередь CBS, дабы Душку не придала огласке эту ситуацию, решила выплатить актрисе компенсацию в $9,5 млн. Именно эту сумму актриса должна была получить по контракту, если бы продолжила сниматься в сериале.

Уэтерли, комментируя обвинения в свой адрес, сказал, что позволял себе лишь шутки в адрес актрисы. Душку отказалась прокомментировать NYT эту ситуацию.

Газета также напомнила, что в начале этого года Элайза Душку сообщила о том, что подверглась домогательствам в 12-летнем возрасте на съемках фильма «Правдивая ложь» с Арнольдом Шварценеггером в главной роли.​ Актриса обвинила в харассменте координатора трюков каскадеров, однако тот опроверг заявление Душку.

Теги: домогательства , CBS , денежная компенсация , американская актриса
Главное
Из-за скандала с Siemens «Ростех» купит новые турбины на вторичном рынке Бизнес
Материалы по теме
Власти США отказались от преследования Спейси и Сигала за домогательства Общество
Актриса Алисса Милано рассказала о боли от любого вида харрасмента Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter