CBS выплатила $9,5 млн заявившей о харассменте актрисе из «Правдивой лжи»

Американская телекомпания CBS выплатила актрисе Элайзе Душку компенсацию в размере $9,5 млн за неразглашение информации о домогательствах, которые, по словам актрисы, произошли во время съемок сериала «Мистер Булл». Об этом пишет The New York Times.

По данным газеты, Душку сообщила руководству CBS, которое занимается производством сериала, о домогательствах со стороны исполнителя главной роли Майкла Уэтерли. Актриса на момент своего заявления снялась в нескольких эпизодах сериала и планировала дальше участвовать в этом проекте, однако ситуация с Уэтерли вынудила ее отказаться от этого решения.

В свою очередь CBS, дабы Душку не придала огласке эту ситуацию, решила выплатить актрисе компенсацию в $9,5 млн. Именно эту сумму актриса должна была получить по контракту, если бы продолжила сниматься в сериале.

Уэтерли, комментируя обвинения в свой адрес, сказал, что позволял себе лишь шутки в адрес актрисы. Душку отказалась прокомментировать NYT эту ситуацию.

Газета также напомнила, что в начале этого года Элайза Душку сообщила о том, что подверглась домогательствам в 12-летнем возрасте на съемках фильма «Правдивая ложь» с Арнольдом Шварценеггером в главной роли.​ Актриса обвинила в харассменте координатора трюков каскадеров, однако тот опроверг заявление Душку.