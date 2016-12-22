Toyota отзовет в США 143 тыс. автомобилей из-за дефекта тормозной системы

Японский автомобильный концерн Toyota сообщил о планах отозвать в США 143 тыс. автомобилей из-за проблем с тормозной системой и подушками безопасности. Об этом сообщает ABC.

В частности, будут отозваны порядка 96 тыс. внедорожников Land Cruiser и Lexus LX570, выпущенных в 2018 и 2019 годах. Кроме того, компания отзовет около 47 тыс. пикапов Tacoma этих же годов выпуска.

Причиной отзыва автомобилей стали обнаруженные проблемы в тормозной системе и системе безопасности. Дефект в тормозной системе, как отмечает телеканал, может привести к утечке тормозной жидкости. При этом дефект в системе безопасности обнаружен при срабатывании передних и боковых подушек, которые могут не выстрелить в нужный момент при аварии.