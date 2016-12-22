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Toyota отзовет в США 143 тыс. автомобилей из-за дефекта тормозной системы
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Toyota отзовет в США 143 тыс. автомобилей из-за дефекта тормозной системы
Бизнес, 05:23
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Toyota отзовет в США 143 тыс. автомобилей из-за дефекта тормозной системы

Японский автомобильный концерн Toyota сообщил о планах отозвать в США 143 тыс. автомобилей из-за проблем с тормозной системой и подушками безопасности. Об этом сообщает ABC.

В частности, будут отозваны порядка 96 тыс. внедорожников Land Cruiser и Lexus LX570, выпущенных в 2018 и 2019 годах. Кроме того, компания отзовет около 47 тыс. пикапов Tacoma этих же годов выпуска.

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Причиной отзыва автомобилей стали обнаруженные проблемы в тормозной системе и системе безопасности. Дефект в тормозной системе, как отмечает телеканал, может привести к утечке тормозной жидкости. При этом дефект в системе безопасности обнаружен при срабатывании передних и боковых подушек, которые могут не выстрелить в нужный момент при аварии.

Теги: отзыв автомобилей , Toyota , Land Cruiser , Lexus LX
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