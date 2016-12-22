В Хабаровске в течение часа с рейсов сняли двоих пьяных дебоширов
Общество, 04:55
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В Хабаровске в течение часа с рейсов сняли двоих пьяных дебоширов
В аэропорту Хабаровска сотрудники полиции в течение часа сняли с рейсов двоих пьяных мужчин, которые устроили дебош на борту самолетов, готовящихся к вылету. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, одного из дебоширов сняли с рейса Хабаровск — Новосибирск, а другого — Хабаровск — Красноярск. Оба были доставлены в линейной отделение полиции в аэропорту. Проведенное медицинское освидетельствование подтвердило факт алкогольного опьянения.
В отношении 54-летнего жителя Новосибирска и 27-летнего жителя Хабаровского края составили протоколы об административных правонарушениях (ст. 20.21 и 20.1 КоАП РФ).