Спикер УПЦ ответил на обвинения СБУ в подготовке провокаций

Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) не намерена препятствовать проведению объединительного собора и не собирается устраивать какие-либо провокации в субботу, 15 декабря, или в любой другой день. Об этом в эфире телеканала ZIK заявил спикер УПЦ протоиерей Николай Данилевич.

«Мы как Украинская православная церковь не устраиваем и не будем устраивать никаких провокаций в субботу и в другие дни, как об этом заявили в СБУ», — сказал он.

По словам протоиерея, УПЦ не против Томоса и автокефалии, однако против вмешательства правительства в дела церкви. Он подчеркнул, что в представленную СБУ информацию трудно поверить и остается неясным, было ли это вбросом для давления на УПЦ с целью обвинений в чем-то.

Представитель УПЦ пояснил, что молитвенное стояние, запланированное в центре Киева, не является провокацией или попыткой организовать беспорядки.

15 декабря должен состояться объединительный собор украинских православных церквей, на нем решится вопрос о новой структуре и главе объединенной УПЦ. РПЦ, к которой относится УПЦ Московского патриархата, выступает против собора и называет его «канонически ничтожным сборищем».

13 декабря в СБУ заявили, что наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел занимался координацией провокационных акций, которые, по мнению властей, могли поставить под угрозу проведение объединительного собора.