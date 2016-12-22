В Венесуэле при взрыве на объекте PDVSA пострадали шесть человек

Мощный взрыв произошел на на газонаполнительной станции в венесуэльском штате Миранда, в результате пострадали несколько человек. Об этом сообщает телеканал VPI.

Представитель муниципалитета Самора Сиселис Пино заявил, что при взрыве пострадали по меньшей мере шесть человек. При этом он не смог назвать степень тяжести полученных ими ранений.

Издание El Universal сообщает, что взрыв произошел на объекте, который принадлежит государственной компании PDVSA. При этом газета пишет о четверых пострадавших.

В PDVSA пока никак не прокомментировали инцидент. Официальной информации о жертвах пока не поступало.

Корреспондент телеканала El Pitazo Лидк Родело сообщила в Twitter, что у пожарных нет необходимого оборудования для тушения. Сейчас, по ее словам, спасатели пытаются получить доступ к противопожарному оборудованию компании PDVSA.​