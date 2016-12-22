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Россия и Белоруссия до конца года подпишут соглашение о признании виз
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Россия и Белоруссия до конца года подпишут соглашение о признании виз
Политика, 14:13
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Россия и Белоруссия до конца года подпишут соглашение о признании виз

Российско-белорусское соглашение о взаимном признании виз может быть подписано в декабре этого года. Об этом в ходе визита в Минск заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Последний раунд переговоров по соглашению состоялся «буквально несколько дней назад на уровне делегаций», передало слова министра белорусское агентство «БелТА». «К 13 декабря, когда мы планируем проведение союзного Совета министров, мы рассчитываем вынести этот проект соглашения на подписание», — сообщил министр.

Переговоры о заключении соглашения о взаимном признании виз находятся на финальной стадии, подтвердил РБК пресс-секретарь белорусского МИДа Анатолий Глаз. По его словам, последний раз рабочая группа по этому вопросу собиралась совсем недавно. «До конца года должны уже подписать», — добавил он.

Дипломаты двух стран заговорили о необходимости подписать соглашение несколько лет назад, переговоры активизировались, после того как Минск в начале 2017 года ​отменил визы ​для краткосрочного пребывания в Белоруссии граждан 80 государств. После этого по приказу главы ФСБ в России была установлена пограничная зона на границе с Белоруссией для предотвращения въезда в Россию граждан третьих стран через республику.

Дипломаты не раз в прошлом говорили о том, что работа над соглашением почти закончена. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в прошлом году выразил надежду, что оно будет подписано до конца 2017 года.

14 ноября губернатор Смоленской области Алексей Островский на встрече с председателем правительства Дмитрием Медведевым предложил создать международный пункт пропуска иностранных граждан на границе с Белоруссией. Обсуждалась возможность организации международного пункта пропуска иностранных граждан на границе Смоленской области в поселке Красная Горка. Сейчас международных пунктов пропуска на границе двух стран нет.
Теги: Белоруссия , Соглашение , Сергей Лавров
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