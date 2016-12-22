В Краснодарском крае закрыли лицей из-за ротавирусной инфекции

Массовая вспышка инфекционного заболевания произошла в лицее № 4 города Славянск-на-Кубани (Краснодарский край), учебное заведение закрыто на санитарную обработку. Об этом РБК сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе Славянского района.

«15 детей госпитализированы в инфекционное отделение Славянской центральной районной больницы. Двое из них с ОРЗ, у остальных 13 [установлена] ротавирусная инфекция. Школа до понедельника закрыта, проводится обработка здания», — сообщили в единой службе. Отмечается, что состояние попавших в больницу учеников удовлетворительное.

В пресс-службе управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю сообщили, что к настоящему моменту за медицинской помощью обратились 14 детей. «На 13 декабря за медицинской помощью обратились 14 детей с признаками респираторной вирусной и кишечной инфекции, которые являются учащимися МБОУ лицей № 4 города Славянска-на-Кубани», — сказали в пресс-службе.

В управлении добавили, что для установления причин заболевания проведен отбор проб внешней среды для лабораторных исследований и обследован персонал пищеблока. Проводится эпидемиологическое расследование.

«Интерфакс» со ссылкой на источник в медицинских кругах региона сообщил, что 13 декабря на занятия не явились 280 учеников.

В апреле в Екатеринбурге временно закрывали школу № 85 из-за того, что семь человек обратились к врачам с острой кишечной инфекцией. Прокуратура Свердловской области организовала проверку.