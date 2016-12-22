В Екатеринбурге из-за вспышки инфекции закрыли школу

В Екатеринбурге временно закрыли школу №85 в связи с заболеванием семи учеников острой кишечной инфекцией.

В учебном заведении объявлен карантин с 17 по 23 апреля. «Учебный процесс будет организован дистанционно», — сообщается на сайте школы.

Во время карантина в школе будет проводиться дезинфекция.

По факту заболевания школьников прокуратура Свердловской области проводит проверку, сообщает «РИА Новости». По предварительным данным, за последние несколько дней за медпомощью обратились семь учеников, в основном, начальных классов. Они жаловались на боль в животе, рвоту и недомогание.

По данным ведомства, организатором питания в школе является муниципальное предприятие «Золушка». Специалисты Роспотребнадзора взяли пробы продуктов, из которых готовили в школьной столовой.

Областное следственное управление СКР организовало доследственную проверку по сообщению об ухудшении состояния здоровья учащихся, сообщается на сайте управления.