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Разработчик сообщил об испытаниях малого ударного дрона-перехватчика
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Разработчик сообщил об испытаниях малого ударного дрона-перехватчика
Технологии и медиа, 18:16
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Разработчик сообщил об испытаниях малого ударного дрона-перехватчика

Научно-производственная фирма «Микран» разработала малый ударный беспилотник, который способен перехватывать другие дроны и использовать фугасные бомбы. Сейчас летательный аппарат проходит испытания, передает ТАСС.

«Это ударник малого класса, который может стартовать с неподготовленных площадок и барражировать 10–15 часов, а также реагировать на угрозы, например, минометные точки. Это первый экземпляр такой машины», — рассказали агентству в «Микране».

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Сообщается, что беспилотник может использовать сеть для перехвата других дронов и летать со скоростью до 150 км/ч. Разработчики утверждают, что аппарат способен работать в условиях радиоэлектронного подавления. Его взлетная масса составит 40 кг, дрон сможет нести кассеты с осколочными и фугасными боеприпасами.

По данным ТАСС, это первый в России легкий ударный беспилотник, другие разрабатываемые в стране ударные дроны относятся к классу средних и тяжелых. Новый БПЛА получил название «Карнивора». Когда будут завершены испытания, разработчики не уточнили.

Теги: беспилотник , испытания
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