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Синоптики рассказали о декабрьской погоде в России
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Синоптики рассказали о декабрьской погоде в России
Общество, 12:50
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Синоптики рассказали о декабрьской погоде в России

В декабре средняя температура на европейской территории России будет близка к норме, сообщил РБК научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. При этом он подчеркнул, что по сравнению прошлыми годами этот декабрь будет «заметно холоднее», температура будет ниже нормы.

На азиатской части страны в большинстве регионов температура будет около и ниже нормы, за исключением самых северных регионов, пояснил Вильфанд. По его словам, наиболее низкие температуры ожидаются на юге Западной Сибири. «Центр и юг Красноярского края, Хакасия, Иркутская область и частично Забайкалье — температура ожидается ниже нормы», — добавил он.

В Москве, по словам научного руководителя Гидрометцентра, 1 декабря температура будет «на 7, а то и 8 градусов ниже многолетних значений». Как пояснил Вильфанд, такой температурный фон более свойственен второй половине января. Ночью в Москве ожидается минус 15–17 градусов, по области — ниже 20 градусов. «А вот уже 5 декабря прогнозируем, что температурный фон будет на 2–3 градуса выше нормы, а затем во второй половине недели уже к норме приблизится», — рассказал он.

Как сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, ночь на 30 ноября стала самой морозной в уходящем сезоне. «30 ноября в течение дня много солнца, никаких осадков, днем в Москве не выше минус 6 градусов — минус 8 градусов, а в Подмосковье от минус 5 градусов до минус 10 градусов», — рассказал он.

Теги: погода , прогноз , Гидрометцентр
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