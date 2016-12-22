Суд в Москве арестовал имущество Дрыманова

Лефортовский суд Москвы наложил арест на имущество экс-руководителя столичного Главного следственного управления СК Александра Дрыманова. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Лефортовского районного суда Москвы.

«По Дрыманову было у нас наложение ареста на имущество. Конкретно на какое имущество, уточнить вам не могу», — сказали в пресс-службе.

ТАСС со ссылкой на суд уточняет, что обеспечительный арест наложен на одну треть доли двух зданий в Тульской области и земельный участок площадью 4 тыс. кв. м, на котором они находятся.

Дрыманова арестовали в середине июля. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 и ч. 6 ст. 290 УК РФ). Арест Дрыманова связан с делом о связях высокопоставленных сотрудников СК с представителями криминального мира, в частности с освобождением из СИЗО Андрея Койчукова (Итальянца), попавшего в тюрьму после перестрелки в Москве.

Ранее Дрыманов давал свидетельские показания в суде по делу об освобождении Итальянца, однако представители прокуратуры еще тогда заявляли о причастности генерала к получению взятки. В течение двух лет у него проводились обыски, а также допросы.