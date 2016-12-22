После нападения на полицейских в Назрани возбудили уголовное дело

Региональное управление Следственного комитета по Ингушетии возбудило уголовное дело после нападения на полицейских в Назрани, которое произошло накануне, 12 декабря. Об этом говорится в сообщении ведомства.
Уголовное дело возбудили по ст. 217 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов).
Инцидент произошел вечером 12 декабря в торговом центре «Ковчег». Двое неустановленных вооруженных огнестрельным оружием и гранатой лиц оказали сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, которые проводили оперативно-разыскные мероприятия. Полицейские были ранены. В МВД добавили, что злоумышленники были нейтрализованы.
По предварительным данным, нападавшие — жители республики 24 и 31 года. На месте происшествия обнаружили и изъяли сигнальный пистолет, переделанный для стрельбы боевыми патронами калибра 9 мм, металлические фрагменты и гильзы.