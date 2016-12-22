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После нападения на полицейских в Назрани возбудили уголовное дело
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После нападения на полицейских в Назрани возбудили уголовное дело
Политика, 11:12
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После нападения на полицейских в Назрани возбудили уголовное дело

Региональное управление Следственного комитета по Ингушетии возбудило уголовное дело после нападения на полицейских в Назрани, которое произошло накануне, 12 декабря. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Уголовное дело возбудили по ст. 217 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов).

В Назрани у торгового центра произошел взрыв
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Инцидент произошел вечером 12 декабря в торговом центре «Ковчег». Двое неустановленных вооруженных огнестрельным оружием и гранатой лиц оказали сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, которые проводили оперативно-разыскные мероприятия. Полицейские были ранены. В МВД добавили, что злоумышленники были нейтрализованы.

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По предварительным данным, нападавшие — жители республики 24 и 31 года. На месте происшествия обнаружили и изъяли сигнальный пистолет, переделанный для стрельбы боевыми патронами калибра 9 мм, металлические фрагменты и гильзы.

Теги: Ингушетия , Назрань , нападение на полицейских , Уголовное дело , Следственный комитет ...
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