МВД сообщило о ликвидации бросивших гранату в правоохранителей в Назрани

Напавшие на сотрудников правоохранительных органов в Назрани во время проверки и последующей попытки задержания ликвидированы. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Ингушетии.
Как отметили полицейские, инцидент произошел 12 декабря в 18:00 по местному времени (совпадает с московским) в торговом центре на улице Картоева. «Во время задержания подозреваемых, один из них бросил гранату в сотрудников правоохранительных органов. В результате взрыва пострадали два сотрудника», — говорится в сообщении.
При этом в МВД отметили, что ответным огнем нападавшие были нейтрализованы. Однако их число не называется. Пострадавшие правоохранители были госпитализированы, добавили в ведомстве.
В управлении Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии сообщили, что при взрыве гранаты в Назрани ранения получили двое сотрудников Росгвардии. «Благодаря быстрым, четким, грамотным и профессиональным действиям росгвардейцев среди гражданского населения пострадавших нет», — говорится в сообщении.