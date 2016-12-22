Премия РБК 2018
ТелеканалГазетаЖурналРБК+ProQuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,34 65,52 EUR Нал. 76,38 74,55 USD Бирж. 66,38 +0,03 EUR Бирж. 75,53 +0,38 USD ЦБ. 66,42 -0,08 EUR ЦБ. 75,22 -0,40 EUR/USD 1,14 +0,01 BTC/USD Бирж. 3555,70 +91,80 IMOEX 2370,35 -1,00% RTSI 1125,78 -0,79% Brent 60,65 -0,49% DJIA 24533,68 +0,67% Nasdaq 7129,05 +1,38%
МВД сообщило о ликвидации бросивших гранату в правоохранителей в Назрани
Лента новостей
Консерваторы провалили попытку вынести вотум недоверия Терезе Мэй 00:10, Политика МВД сообщило о ликвидации бросивших гранату в правоохранителей в Назрани 12 дек, 23:57, Общество «Нафтогаз» заявил об обращении в суды в США из-за спора с «Газпромом» 12 дек, 23:55, Бизнес Российские Ту-160 вместе с F-16 Венесуэлы пролетели над Карибским морем 12 дек, 23:50, Политика Европарламент назвал приоритетной целью борьбу с российской киберугрозой 12 дек, 23:17, Политика Мэй пообещала однопартийцам уйти до новых парламентских выборов 12 дек, 23:08, Политика Европарламент призвал отменить проект «Северный поток-2» 12 дек, 23:05, Политика ЦСКА разгромил «Реал» и вылетел из еврокубков 12 дек, 22:55, Спорт В Краснодарском крае десять человек пострадали в ДТП с автобусом 12 дек, 22:54, Общество Адвокат заявил о требованиях задержанного в России украинского моряка 12 дек, 22:38, Политика Генпрокуратура опровергла выводы СМИ о личности уволенного из-за 66 машин 12 дек, 22:12, Общество США сообщили об обещании России убрать Ту-160 из Венесуэлы 12 дек, 22:09, Политика Опубликованы фото и видео с места взрыва в Назрани 12 дек, 21:30, Общество Мадуро обвинил советника Трампа в подготовке покушения на себя 12 дек, 21:28, Политика Правила рождественского базара: как найти сокровища и не переплатить 12 дек, 21:10, РБК и Путешествие в Рождество Появилось видео взлета истребителя МиГ-35 на форсаже 12 дек, 21:08, Политика МВД заявило о раненных при взрыве в Назрани полицейских 12 дек, 21:04, Общество Лига чемпионов по футболу. «Реал» — ЦСКА. Онлайн 12 дек, 20:55, Спорт Очевидец рассказал о взрыве в Назрани 12 дек, 20:39, Общество Экс-адвоката Трампа приговорили к трем годам тюрьмы 12 дек, 20:33, Политика Энди Уорхол и поп-арт: как найти вдохновение на дне консервной банки 12 дек, 20:17, Совместный проект Проект футуристического города в саудовской пустыне оказался под угрозой 12 дек, 20:16, Политика Гендиректор системы SWIFT уйдет в отставку 12 дек, 20:15, Финансы Добыча сырья обеспечила четверть роста российской экономики 12 дек, 19:48, Экономика В Назрани у торгового центра произошел взрыв 12 дек, 19:44, Общество Путин сравнил Конституцию с живым организмом 12 дек, 19:37, Политика Битва дизайнеров: как совместить в одном интерьере прошлое и настоящее 12 дек, 19:36, РБК и Экспострой на Нахимовском На Украине создали комиссию для подготовки претензий к России 12 дек, 19:35, Политика
МВД сообщило о ликвидации бросивших гранату в правоохранителей в Назрани
Общество, 12 дек, 23:57
0
МВД сообщило о ликвидации бросивших гранату в правоохранителей в Назрани

Напавшие на сотрудников правоохранительных органов в Назрани во время проверки и последующей попытки задержания ликвидированы. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Ингушетии.

Как отметили полицейские, ​инцидент произошел 12 декабря в 18:00 по местному времени (совпадает с московским) в торговом центре на улице Картоева. «Во время задержания подозреваемых, один из них бросил гранату в сотрудников правоохранительных органов. В результате взрыва пострадали два сотрудника», — говорится в сообщении.

Опубликованы фото и видео с места взрыва в Назрани
Общество

При этом в МВД отметили, что ответным огнем нападавшие были нейтрализованы. Однако их число не называется. Пострадавшие правоохранители были госпитализированы, добавили в ведомстве.

В управлении Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии сообщили, что при взрыве гранаты в Назрани ранения получили двое сотрудников Росгвардии. «Благодаря быстрым, четким, грамотным и профессиональным действиям росгвардейцев среди гражданского населения пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Теги: ГУ МВД , Ингушетия , Нападение на полицейского
Главное
Консерваторы провалили попытку вынести вотум недоверия Терезе Мэй Политика
Материалы по теме
МВД заявило о раненных при взрыве в Назрани полицейских Общество
Очевидец рассказал о взрыве в Назрани Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter