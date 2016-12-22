Путин продлил заморозку накопительной пенсии еще на год

Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении заморозки накопительной пенсии до 2021 года. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
В соответствии с действующим законом накопительная часть пенсии (6% от заработной платы россиян) не формируется до конца 2020 года. При этом все средства, которые поступают в Пенсионный фонд России (ПФР), направляются на «финансирование страховой части трудовой пенсии», то есть выплачиваются нынешним пенсионерам. Такая норма действует до 2020 года. Теперь она будет действовать до 2021 года.
«Настоящий федеральный закон вступает в силу с 1 января 2019 года», — говорится в тексте документа. При этом законопроект касается только тех, кто родился после 1967 года и добровольно подал заявление в ПФР о формировании накопительной пенсии.
Помимо этого указом президента устанавливается обязанность ПФР «учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование в 2021 году исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии».
В финансово-экономическом обосновании законопроекта говорится, что заморозка накопительной пенсии уменьшит трансферт из бюджета в Пенсионный фонд на 609,1 млрд руб. До заморозки страховые взносы работодателей на пенсионное обеспечение (по тарифу 22% от зарплат) разделялись на две части: 16% (на формирование страховой пенсии) и 6% (на формирование пенсионных накоплений, если гражданин не выбрал только страховую пенсию).