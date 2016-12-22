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Путин продлил заморозку накопительной пенсии еще на год
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Путин продлил заморозку накопительной пенсии еще на год
Экономика, 21:01
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Путин продлил заморозку накопительной пенсии еще на год

Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении заморозки накопительной пенсии до 2021 года. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

В соответствии с действующим законом накопительная часть пенсии (6% от заработной платы россиян) не формируется до конца 2020 года. При этом все средства, которые поступают в Пенсионный фонд России (ПФР), направляются на «финансирование страховой части трудовой пенсии», то есть выплачиваются нынешним пенсионерам. Такая норма действует до 2020 года. Теперь она будет действовать до 2021 года.

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«Настоящий федеральный закон вступает в силу с 1 января 2019 года», — говорится в тексте документа. При этом законопроект касается только тех, кто родился после 1967 года и добровольно подал заявление в ПФР о формировании накопительной пенсии.

Помимо этого указом президента устанавливается обязанность ПФР «учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование в 2021 году исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии».

В финансово-экономическом обосновании законопроекта говорится, что заморозка накопительной пенсии уменьшит трансферт из бюджета в Пенсионный фонд на 609,1 млрд руб. До заморозки страховые взносы работодателей на пенсионное обеспечение (по тарифу 22% от зарплат) разделялись на две части: 16% (на формирование страховой пенсии) и 6% (на формирование пенсионных накоплений, если гражданин не выбрал только страховую пенсию).

Теги: Владимир Путин , накопительная пенсия , заморозка пенсий , указ президента
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