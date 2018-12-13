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Tesla $420 (+14,59%) прогноз CFRA к 04.12.19 Купить
Boeing $400 (+22,35%) прогноз JP Morgan к 31.12.19 Купить
Facebook $181 (+25,04%) прогноз CFRA к 10.10.19 Купить
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Общество ,
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Второй пожарный поезд привлекли к тушению склада в Москве

Второй пожарный поезд привлекли к тушению горящего склада в столичном районе Сокольники. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

«Продолжается работа по тушению пожара на Сокольническом Валу, д. 1Л. Сил и средств на месте достаточно. Задействовано 50 человек личного состава, 2 пожарных поезда, 16 ед. техники», — говорится в сообщении.

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Пожарный поезд приехал на тушение загоревшегося склада в Москве

Как отметили в ведомстве, в 01:29 мск пожарным удалось ликвидировать возгорание на складе.​ В результате произошедшего пострадавших нет.

Пожар в двухэтажном кирпичном здании в Москве возник вечером 12 декабря. Площадь возгорания достигла 600 кв м. В 22:47 мск спасателям удалось локализовать пожар. При этом в МЧС отметили, что предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе в ходе тушения зафиксировано не было.

Теги: пожар, склад, ГУ МЧС Москвы
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