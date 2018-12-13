Второй пожарный поезд привлекли к тушению склада в Москве

Второй пожарный поезд привлекли к тушению склада в Москве

Второй пожарный поезд привлекли к тушению горящего склада в столичном районе Сокольники. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

«Продолжается работа по тушению пожара на Сокольническом Валу, д. 1Л. Сил и средств на месте достаточно. Задействовано 50 человек личного состава, 2 пожарных поезда, 16 ед. техники», — говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, в 01:29 мск пожарным удалось ликвидировать возгорание на складе.​ В результате произошедшего пострадавших нет.

Пожар в двухэтажном кирпичном здании в Москве возник вечером 12 декабря. Площадь возгорания достигла 600 кв м. В 22:47 мск спасателям удалось локализовать пожар. При этом в МЧС отметили, что предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе в ходе тушения зафиксировано не было.