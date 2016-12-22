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Пожарный поезд приехал на тушение загоревшегося склада в Москве
Общество, 00:10
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Пожарный поезд приехал на тушение загоревшегося склада в Москве

В столичном районе Сокольники загорелось двухэтажное кирпичное здание, площадь пожара достигла 600 кв м. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

В ведомстве отметили, что сообщение о пожаре по адресу Сокольнический Вал, д. 1Л поступило на пульт дежурного в 20:12 мск.

«Проводится лабораторный замер окружающего воздуха. Предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе не зафиксировано», — уточнили в МЧС.

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Спасатели сообщили, что площадь пожара достигла 600 кв м с учетом высокой пожарной загрузки складского помещения. На помощь сотрудникам МЧС приехал пожарный поезд.

В 22:47 мск спасателям удалось локализовать возгорание. В тушении пожара задействованы 50 человек и 16 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало.

По данным источника «Интерфакс», по этому адресу находится склад, на котором хранятся покрышки. Еще один источник агентства заявил, что огонь перешел на кровлю здания.

Теги: пожар , склад , ГУ МЧС Москвы , пожарный поезд
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