На складе с бумагой в Петербурге произошел пожар площадью 2 тыс. кв. м

На складе с бумагой в Петербурге произошел пожар площадью 2 тыс. кв. м

На складе с бумажной продукцией в Санкт-Петербурге произошел пожар, сообщается на сайте регионального управления МЧС. Площадь возгорания составила 2 тыс. кв. м, заявили ТАСС в пресс-службе ведомства.

«Пожар достиг 2 тысяч квадратных метров», — рассказали в ГУ МЧС.

Возгорание произошло в Невском районе, в доме 29 на улице Латышских стрелков. Информация о пожаре поступила в МЧС 4 декабря в 21:56, позже возгоранию был присвоен третий ранг.

В ведомстве подчеркнули, что на данный момент нет сведений о пострадавших в результате происшествия, пожар тушат 54 человека и 13 единиц техники.