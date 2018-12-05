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Общество ,
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На складе с бумагой в Петербурге произошел пожар площадью 2 тыс. кв. м

На складе с бумажной продукцией в Санкт-Петербурге произошел пожар, сообщается на сайте регионального управления МЧС. Площадь возгорания составила 2 тыс. кв. м, заявили ТАСС в пресс-службе ведомства.

«Пожар достиг 2 тысяч квадратных метров», — рассказали в ГУ МЧС.

Возгорание произошло в Невском районе, в доме 29 на улице Латышских стрелков. Информация о пожаре поступила в МЧС 4 декабря в 21:56, позже возгоранию был присвоен третий ранг.

В ведомстве подчеркнули, что на данный момент нет сведений о пострадавших в результате происшествия, пожар тушат 54 человека и 13 единиц техники.

Теги: Санкт-Петербург, склад, пожар
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