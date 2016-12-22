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Опубликованы фото и видео с места взрыва в Назрани
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Опубликованы фото и видео с места взрыва в Назрани
Общество, 21:30
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Опубликованы фото и видео с места взрыва в Назрани
Фото: РБК

Появились фото и видео с места взрыва в Назрани, где неизвестный бросил гранату в сотрудников правоохранительных органов, кадры передал РБК владелец ТЦ «Ковчег» Идрис Абадиев.

Видео: РБК

По его словам, взрыв произошел в соседнем с ТЦ здании, где находится магазин Zenden. «В подвальном помещении сперва был выстрел, потом взорвалась граната, потом снова был выстрел», — сказал Абадиев. Позже из здания вышли несколько сотрудников правоохранительных органов, они получили ранения и были госпитализированы, заявил владелец ТЦ.

Видеозаписи с места взрыва также опубликовали пользователи соцсетей.

Видео: chp_ingushetia / Instagram

Позже в пресс-службе регионального управления МВД сообщили РБК, что инцидент произошел во время задержания подозреваемых — один из них бросил гранату, двое полицейских пострадали, их направили в Ингушскую республиканскую клиническую больницу.

В МВД заявили, что нападавшие были убиты ответным огнем, передает «Интерфакс».

Теги: Назрань , взрыв
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