Генпрокуратура опровергла выводы СМИ о личности уволенного из-за 66 машин

Чиновник Ространснадзора, уволенный из-за того, что его супруга владела 66 автомобилями, потерял должность не в 2018 году, а потому речь идет не о бывшем старшем госинспекторе ведомства Александре Комарове. Об этом официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной cообщил «РИА Новости».

Об увольнении чиновника генпрокурор Юрий Чайка рассказал в интервью газете «Коммерсантъ», фамилию сотрудника Ространснадзора он не назвал. «В ходе прокурорской проверки было установлено, что его супруга приобрела 66 машин, тогда как доходы семьи не могли обеспечить совершение этих сделок», — сказал он.

Позже «Медиазона» обратила внимание, что в реестре уволенных в связи с утратой доверия в 2018 году чиновников числится только один сотрудник Ространснадзора — Комаров.

Сам Комаров позже заявил радиостанции «Говорит Москва», что генпрокурор говорил не о нем. По словам Комарова, его семья живет на зарплату супруги, которая занимается медиатренингами. «За нами числится одно транспортное средство 2009 года выпуска», — сказал он. Теперь экс-сотрудник Ространснадзора намерен подать в суд на СМИ, которые назвали его уволенным за 66 автомобилей супруги.