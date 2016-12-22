Минобороны показало первое после поставки в войска видео с МиГ-35

Минобороны на видео показало многофункциональные истребители МиГ-35, испытания которых ведут специалисты Государственного летно-испытательного центра Министерства обороны и корпорации «МиГ», кадры опубликованы на YouTube-канале оборонного ведомства.

Видео: Минобороны России

«В активной фазе проверок находится комплексная система управления. В ходе полетов самолеты проверяют на аэродинамическую устойчивость и маневренные характеристики», — говорится в сообщении.

В Минобороны подчеркнули, что оборудование истребителя делает возможным обнаружение и сопровождение до 30 воздушных целей на расстоянии до 160 км. «При этом пилот способен одновременно поражать до шести воздушных и четырех наземных целей», — добавили в министерстве.

Впервые МиГ-35 представили на авиасалоне МАКС в 2017 году, данный самолет — модернизированная версия МиГ-29к, приближенная к пятому поколению истребителей. Сообщалось, что МиГ-35 планируют использовать как замену всем легким истребителям, его летные испытания начались в январе 2017-го.

В мае глава Объединенной авиастроительной компании Юрий Слусарь рассказал, что государственные испытания МиГ-35 уже начались. В августе он заявил «Интерфаксу», что в 2018-м военные получат два истребителя. Серийное производство планируется начать после 2020 года.