Путин вручил премии за благотворительность и правозащитную деятельность

Президент России наградил лауреатов государственных премий за выдающиеся достижения в правозащитной и благотворительной деятельности, сообщается на сайте Кремля.

Премию за правозащитную деятельность получил председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев, за благотворительность — глава фонда помощи тяжелобольным детям, сиротам и инвалидам «Русфонд» Лев Амбиндер.

Президент отметил, что у премий есть своя высокая миссия, которая, по его словам, заключается в привлечении внимания властей и общества к проблемам.

Путин добавил, что накануне, 11 декабря, отмечалось столетие со дня рождения писателя Александра Солженицына и напомнил о его словах о том, что воздух и чистота общественных отношений важнее уровня изобилия, промышленного развития и государственного устройства.