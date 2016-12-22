Парковка в Москве будет бесплатной в новогодние праздники

За парковку на улицах Москвы не нужно будет платить в период с 31 декабря по 8 января, сообщается на сайте «Московский паркинг».

«Отметим, что без оплаты можно будет припарковаться в том числе на тех улицах, где с 15 декабря вступят в силу изменения в правилах платной парковки», — говорится в сообщении.​

Ранее власти Москвы решили повысить стоимость парковки на самых загруженных улицах в центре города до 380 руб. в час. Цена парковки увеличится с 15 декабря, изменения коснутся улиц возле «Москва-Сити», в районе Арбата, Патриарших прудов, Петровки, Неглинной улицы, Романова переулка и улиц около Тверской.

Мэр Москвы Сергей Собянин позже заявил, что платные парковки — не источник доходов для бюджета столицы, а мера регулирования транспортного потока. «При росте заполняемости выше 80% во всем мире есть один рецепт — увеличение цены парковочного места», — сказал он.