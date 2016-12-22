Южная Осетия осталась без света из-за снегопада

Южная Осетия осталась без электроэнергии после аварии на ЛЭП, произошедшей из-за снегопада, заявил гендиректор ГУП «Энергоресурс» Алан Габараев. Об этом сообщает ТАСС.

«Южная Осетия осталась без света из-за аварии в горах Северной Осетии. Из-за сильного снегопада на североосетинском участке ЛЭП произошла авария», — сказал Габараев. Он добавил, что в настоящее время специалисты ищут место поломки.

В ситуационном центре Минэнерго уточнили, что без электроснабжения остались около 63,5 тыс. потребителей в Южной Осетии. Ведутся аварийно-восстановительные работы. Уточняется, что последствий для потребителей в России не было.

МЧС по Северной Осетии сообщает, что из-за снегопада закрыта для всех видов транспорта Военно-Грузинская дорога.

Предыдущее крупное отключение в Южной Осетии произошло почти год назад — в конце декабря 2017 года. Тогда республика оказалась обесточена после обрыва ЛЭП из-за сильного ветра и снегопада.