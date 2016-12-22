Tesla решила взыскать $167 млн с экс-сотрудника

Компания Tesla подала иск в суд на своего бывшего технолога Мартина Триппа, потребовав с него $167 млн за разглашение информации, кражу коммерческих сведений и ​предоставление журналистам недостоверной информации о компании. Об этом пишет CNBC со ссылкой на юридические документы.

В компании считают, что Трипп в интервью рассказывал о том, что фабрики Tesla работают отвратительно, а на заводе в городе Рино (штат Невада) процесс автоматизации налажен недобросовестно. Кроме того, он утверждал, что электромобили Model 3 оснащаются поврежденными электробатареями, что существенно увеличивает риски аварий производимых электрокаров.

Адвокат экс-сотрудника Tesla Роберт Митчелл назвал претензии компании абсурдными. «Заявленная сумма ущерба слишком завышена. Она связана с предполагаемым снижением стоимости акций Tesla, которое произошло после того, как Трипп предоставил прессе информацию прошлым летом», — рассказал юрист в интервью американскому телеканалу.

В июне CNBC опубликовал письмо главы компании Илона Маска к сотрудникам, в котором сообщил, что один из работников Tesla Inc. взломал систему управления производством компании и передал «большие объемы особо важной информации» третьим лицам. Маск назвал произошедшее саботажем, отметив, что на него пошел сотрудник, которому отказали в повышении. Позднее CNBC назвал имя виновника инцидента.