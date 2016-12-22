СК подтвердил задержание главы красноярского Росприроднадзора за взятку

Руководитель межрегионального управления Росприроднадзора по Красноярскому краю и Республике Тыва Андрей Калинин задержан по делу о взятке в особо крупном размере. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК по региону.

Дело возбуждено по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере).

По данным следствия, 10 декабря Калинин получил через посредника от директора фирмы, занимающейся экологическим аудитом, взятку в 300 тыс. руб. Отмечается, что деньги были переданы ему «за оказание содействия в выдаче положительного заключения проекта технической документации на рекультивацию золошлака, получаемого в результате деятельности одного из предприятий региона, и его последующее утверждение».

11 декабря «ТВК Красноярск» сообщил со ссылкой на источники в правоохранительных органах о задержании Калинина в ходе спецоперации.

Калинин занял должность главы краевого Росприроднадзора в марте 2018 года.

8 декабря был задержан по подозрению в получении взятки в крупном размере замначальника управления Росприроднадзора по Амурской области Алексей Малышев. Спустя несколько дней суд арестовал чиновника на два месяца до 8 февраля 2019 года. Он проходит по делу, возбужденному по ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере).