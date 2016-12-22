Замначальника амурского Росприроднадзора арестовали за взятку

Заместитель начальника управления Росприроднадзора по Амурской области Алексей Малышев арестован на два месяца по подозрению в получении взятки. Чиновнику грозит до шести лет лишения свободы. Об этом сообщается на сайте Благовещенского городского суда.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере). Как уточняется в сообщении, суд постановил заключить подозреваемого под стражу до 8 февраля 2019 года. Следователи опасаются, что Малышев может скрыться, оказать давление на свидетелей или уничтожить доказательства по уголовному делу.

По данным агентства Amur Info, Малышев был задержан сотрудниками регионального УФСБ 8 декабря при получении взятки. На автомобильной стоянке возле одного из торговых центров в Благовещенске ему передали 40 тыс. руб.

В начале декабря в Генпрокуратуре заявили, что в 2018 году в России стали на 10% чаще брать взятки в сравнении с прошлым годом. По данным ведомства, с января по октябрь текущего года в России зарегистрирован 3171 случай получения взятки, за аналогичный период прошлого года было выявлено 2899 случаев. К уголовной ответственности по соответствующим статьям за год привлекли почти 7 тыс. человек, среди которых 790 полицейских, около 600 управленцев в частных компаниях, чуть больше 500 должностных лиц органов местного самоуправления, 495 военнослужащих.