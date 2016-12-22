Мантуров заявил об обнаружении шуб в незаконном обороте на 1,48 млрд руб.

В результате проверок, проведенных в августе, выяснилось, что в незаконном обороте находятся меховые изделия стоимостью 1,48 млрд руб. Об этом рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров, передает корреспондент РБК.
Он добавил, что 18% этой продукции было без маркировки. По словам Мантурова, в отношении юрлиц и индивидуальных предпринимателей было заведено административное дело, товар арестовали, а материалы направили в суд. «Данные изделия будут уничтожены», — сказал Мантуров.
В январе представитель Федеральной таможенной службы (ФТС) сообщил, что пилотный проект по маркировке шуб обеспечил рост таможенных платежей в этой категории более чем в 1,8 раза в 2017 году по сравнению с 2016 годом. Сумма платежей составила $69,6 млн.
Маркировка меховых изделий в России была введена в апреле 2016 года, обязательным чипирование стало с августа 2017 года.