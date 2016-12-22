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Мантуров заявил об обнаружении шуб в незаконном обороте на 1,48 млрд руб.
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Мантуров заявил об обнаружении шуб в незаконном обороте на 1,48 млрд руб.
Общество, 13:19
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Мантуров заявил об обнаружении шуб в незаконном обороте на 1,48 млрд руб.

В результате проверок, проведенных в августе, выяснилось, что в незаконном обороте находятся меховые изделия стоимостью 1,48 млрд руб. Об этом рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров, передает корреспондент РБК.

Он добавил, что 18% этой продукции было без маркировки. По словам Мантурова, в отношении юрлиц и индивидуальных предпринимателей было заведено административное дело, товар арестовали, а материалы направили в суд. «Данные изделия будут уничтожены», — сказал Мантуров.

Таможенные платежи за шубы выросли в 1,8 раза после введения маркировки
Бизнес

В январе представитель Федеральной таможенной службы (ФТС) сообщил, что пилотный проект по маркировке шуб обеспечил рост таможенных платежей в этой категории более чем в 1,8 раза в 2017 году по сравнению с 2016 годом. Сумма платежей составила $69,6 млн.

Маркировка меховых изделий в России была введена в апреле 2016 года, обязательным чипирование стало с августа 2017 года.

Теги: шубы , Минпромторг
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