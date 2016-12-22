Таможенные платежи за шубы выросли в 1,8 раза после введения маркировки

Пилотный проект по маркировке шуб обеспечил рост таможенных платежей в этой категории более чем в 1,8 раза в 2017 году по сравнению с 2016 годом. Всего их сумма составила $69,6 млн. Об это РБК сообщил представитель Федеральной таможенной службы (ФТС). Общее число задекларированных меховых изделий увеличилось в полтора раза, до 417 тыс. штук, зафиксированная по декларациям стоимость выросла в 1,8 раза, до $232 млн.

Всего в 2017 году было маркировано около 2,3 млн импортных и российских изделий, приводит данные ФТС. Меховые изделия в России маркируются с апреля 2016 года, но обязательным для всех участников рынка чипирование стало только с августа 2017 года. Проект «обелил» рынок на 500% с начала эксперимента, уверял заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов. Всего, по данным ФТС, за 2017 год в России было продано 1,2 млн меховых изделий на сумму 68,5 млрд руб.

После запуска проекта по маркировке шуб вице-премьер Игорь Шувалов поручил распространить эксперимент и на другие товары. Так, с 2020 года обязательной будет маркировка лекарств, а добровольный эксперимент по чипированию обуви начнется с 1 июня 2018 года. Такие же эксперименты могут распространиться на другую одежду, детские игрушки и прочие товары. До 2024 года в России может быть создана система полной прослеживаемости оборота товаров, говорится в поручении премьер-министра Дмитрия Медведева.