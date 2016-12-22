В Гусь-Хрустальном вандалы повредили мемориальную доску Солженицыну

В городе Гусь-Хрустальный Владимирской области вандалы повредили мемориальную доску писателю Александру Солженицыну, заявили РБК в управлении МВД по региону.

​«Такое происшествие было. Заявление в полицию поступило вчера. В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия по установлению лица, возможно причастного к совершению данного преступления», — сообщили РБК в пресс-службе УМВД России по Владимирской области в ответ на вопрос о повреждении доски вандалами.

Замглавы администрации Гусь-Хрустального по социальным вопросам Инесса Тишкина пояснила РБК, что памятная доска Александра Солженицына была «под броней», поэтому в администрации не расценивают повреждение доски как обычное хулиганство.

«10 декабря у нас было торжественное открытие доски, дети участвовали в викторине и конкурсах, посвященных творчеству и деятельности Александра Исаевича [Солженицына], и для нас было шоком то, что доску разбили. Доска была необычная, на ней было бронированное стекло, простому человеку повредить ее сложно, мы думаем, что это произошло не случайно. Глава города [Алексей Соколов] поручил полиции разобраться в вопросе найти виновного и наказать, чтобы такого вандализма не повторилось», — рассказала Тишкина.

Мемориальная доска в Гусь-Хрустальном была установлена к 100-летию со дня рождения Солженицына. В этом городе в 1956–1957 годах он работал школьным учителем. 11 декабря в Москве на Таганке был открыт памятник писателю. В церемонии открытия участвовал президент Владимир Путин.