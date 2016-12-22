Госдума внесла изменения в порядок оплаты штрафов ГИБДД

Государственная дума в третьем, окончательном чтении приняла документ, который предусматривает возможность продления срока оплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения со скидкой 50%. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Воспользоваться скидкой по истечении 20-дневного срока можно, если заказное письмо с постановлением о штрафе пришло с опозданием, и у автолюбителя не было возможности оплатить только часть суммы.

Ожидается, что до конца года законопроект поступит в Совет Федерации.

В конце декабря 2017 года Конституционный суд признал незаконным лишение водителей права на скидку в том случае, если заказное письмо с постановлением приходит с опозданием на 20 дней. Тем самым он согласился с доводами Юрия Рейнхиммеля, которому центр видеофиксации ГИБДД по Московской области отказался продлить действие льготного периода после штрафа за превышение скорости.