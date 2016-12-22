Министра транспорта избрали главой совета директоров «Аэрофлота»

Совет директоров авиакомпании «Аэрофлот» избрал своим председателем министра транспорта Евгения Дитриха. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

Дитрих сменил на этой должности зампреда ВЭБа Михаила Полубояринова.

Кроме того, был частично изменен состав правления авиакомпании. Членом правления назначен Чиханчин Андрей Юрьевич — заместитель генерального директора ПАО «Аэрофлот» по коммерции и финансам.

Дитрих вошел в совет директоров «Аэрофлота» вместе с бывшим главой Минтранса Максимом Соколовым в октябре.

В совет входят директор направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив Дмитрий Песков, первый зампред ВЭБа Михаил Полубояринов, гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев, гендиректор Агентства по рекапитализации инфраструктурных и долгосрочных активов Василий Сидоров, президент ОАК Юрий Слюсарь и гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов, гендиректор «ВСМПО-Ависма» Михаил Воеводин, управляющий директор «Ренессанс Брокер» Игорь Каменский, гендиректор «Авиакапитал-Сервиса» Роман Пахомов.

