Экс-глава Минтранса Соколов вошел в совет директоров «Аэрофлота»

Бывший министр транспорта Максим Соколов и действующий глава ведомства Евгений Дитрих вошли в совет директоров «Аэрофлота», сообщает «РИА Новости». Решение было принято на внеочередном собрании акционеров авиакомпании.

Дитрих и Соколов ранее не входили в совет директоров «Аэрофлота», остальные избранные члены уже состояли в нем. В частности, речь идет о гендиректоре «ВСМПО-Ависма» Михаиле Воеводине, управляющем директоре «Ренессанс Брокер» Игоре Каменском, гендиректоре «Авиакапитал-Сервиса» Романе Пахомове.

Также в совет вошли директор направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив Дмитрий Песков, первый зампред ВЭБа Михаил Полубояринов, гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев, гендиректор Агентства по рекапитализации инфраструктурных и долгосрочных активов Василий Сидоров, президент ОАК Юрий Слюсарь и гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов.

В июле источники газеты «Коммерсантъ» сообщали, что Соколов может вернуться в «Аэрофлот» и занять пост гендиректора авиакомпании. По словам собеседника издания, косвенным подтверждением назначения экс-министра может стать его выдвижение в совет директоров авиакомпании.

Максим Соколов занимал пост министра транспорта с 2012 по 2018 год, до этого с 2009 года он работал председателем комитета экономического развития, промышленной политики и торговли в правительстве Санкт-Петербурга. Место Соколова после ухода с поста министра транспорта занял его первый заместитель Евгений Дитрих.