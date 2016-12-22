Во Франции усилят меры безопасности после стрельбы в Страсбурге

Во Франции после стрельбы в Страсбурге усилят меры безопасности на рождественских ярмарках, а также ужесточат пограничный контроль, заявил глава французского МВД Кристоф Кастанер на пресс-конференции. Запись опубликована на официальной странице в Twitter министра.

По его словам, правительство готовится ввести режим «террористической опасности», в рамках которого будут приняты меры по укреплению безопасности на ярмарках по всей стране, а также на границе.

Кастанер добавил, что в Франции активизируются спецмероприятия в рамках контртеррористической операции Sentinelle, которая идет уже три года, со времени терактов в Париже в ноябре 2015 года. Он объяснил это возможностью новых атак «подражателей» в ближайшее время. Кроме того, Кристоф Кастанер сообщил, что для поимки нападавшего на ярмарку в Страсбурге мобилизованы два вертолета и более 350 человек личного состава сил безопасности.

Стрельба произошла вечером 11 декабря рядом с рождественской ярмаркой на площади Клебер в центре Страсбурга. 29-летний местный житель убил трех и ранил 12 человек. Несмотря на столкновение с полицией, нападавшему удалось скрыться.