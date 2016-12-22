NYT сообщила о связи кибератаки на Marriott cо спецслужбами Китая

За взломом информационных систем и похищением данных 500 млн постояльцев сети отелей Marriott в США стояли связанные со спецслужбой Китая хакеры, сообщает The New York Times со ссылкой на предварительные результаты расследования.

Хакеры, участвовавшие в атаке на сеть гостиниц, могли быть связаны с китайским Министерством государственной безопасности. Это было обнаружено в ходе подготовки американскими властями мер по противодействию китайской киберактивности, сообщили источники газеты.

Неделей ранее, по данным Reuters, к таким же выводам пришли частные сыщики, нанятые Marriott International. Официально компания подтверждает лишь факт хакерской атаки.

Об утечке данных более 500 млн клиентов Marriott в результате кибератаки стало известно 30 ноября. Внутреннее расследование компании установило, что ее информационные системы взламывались с 2014 года. Гостиничная сеть заявила, что компенсирует получение новых документов своими клиентами взамен тех, чьи данные были украдены при подтверждении утечки в каждом случае.