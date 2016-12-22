Здания Facebook в Калифорнии эвакуировали из-за звонка о бомбе

Несколько зданий компании Facebook в Калифорнии эвакуировали из-за угрозы взрыва. Об этом сообщается на сайте полиции города Менло-Парк.

Калифорнийские стражи порядка получили сигнал о якобы заложенной бомбе от коллег из Нью-Йорка, которым поступил анонимный звонок об угрозе взрыва в здании по адресу Джефферсон драйв, 200. Полиция предупредила местные власти 11 декабря около 16:32 по местному времени (03:32 мск 12 декабря).

Отмечается, что руководство Facebook в качестве меры предосторожности потребовало также эвакуировать здания, находящиеся в окрестностях. Саперы округа Сан-Матео с собаками обыскали здание, но не обнаружили подозрительных устройств.

Ранее в декабре спецслужбы эвакуировали состоящий из двух небоскребов комплекс Time Warner Center в Нью-Йорке после анонимного звонка о заложенной бомбе. В нем располагается редакция телеканала CNN. Спасатели обследовали здание, однако не обнаружили ничего подозрительного.