В Нью-Йорке эвакуировали редакцию CNN из-за сообщения о бомбе

Сотрудники спецслужб эвакуировали двухбашенный комплекс Time Warner Center в Нью-Йорке, где, в частности, располагается редакция телеканала CNN, из-за сообщения о бомбе. По информации источника CNN в правоохранительных органах, эвакуацию зданий начали после звонка неизвестного, который сообщил о пяти взрывных устройствах на территории комплекса.

После эвакуации полицейские и спасатели полностью обследовали здания, однако ничего подозрительного не обнаружили. Позднее все сотрудники компаний, офисы которых находятся в Time Warner Center, смогли вернуться к работе.

Как отмечает CNN, в целях безопасности руководству телеканала пришлось на некоторое время прервать прямой эфир. В тот момент на канале шла передача «CNN Tonight» с Доном Лемоном.

​В полиции сообщили, что в результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время правоохранительные органы выясняют, откуда поступил звонок с угрозами.