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В жилом доме в Омске взорвался бытовой газ
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В жилом доме в Омске взорвался бытовой газ
Общество, 04:36
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В жилом доме в Омске взорвался бытовой газ

В жилом доме в Омске взорвался бытовой газ. Жителей частично эвакуировали с места происшествия, сообщается на сайте ГУ МЧС Омской области.

Инцидент произошел в 04:37 по местному времени (01:37 мск) в пятиэтажном кирпичном доме. В результате нарушилась конструкция квартиры, расположенной на четвертом этаже.

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Отмечается, что в результате взрыва возник пожар, но спасатели ликвидировали открытое горение в 05:24 по местному времени (02:24 мск). В ликвидации последствий инцидента задействовали все экстренные службы города, среди которых 52 человека и 12 единиц техники.

Пожарные вывели из дома 11 человек, а еще 12 смогли эвакуироваться самостоятельно. Администрация города направила на место происшествия автобус, чтобы эвакуированные жильцы могли согреться.

Теги: Омск , бытовой газ , взрыв , Пожар
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