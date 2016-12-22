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Три человека пострадали в результате взрыва в жилом доме в Москве
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Три человека пострадали в результате взрыва в жилом доме в Москве
Общество, 15 ноя, 22:37
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Три человека пострадали в результате взрыва в жилом доме в Москве

В жилом доме на Нагорной улице на юго-западе Москвы произошел взрыв, пострадали три человека, передает ТАСС со ссылкой на московский главк МВД.

«На улице Нагорная, 19, корпус 5, в районе 20:30 мск в квартире на пятом этаже произошел сильный хлопок. В результате были разбиты стекла в этом доме и, по предварительным данным, пострадали три человека», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД.

Источник ТАСС добавил, что в квартире проживает семья, занимавшаяся производством самогона. По его словам, причиной взрыва стал самогонный аппарат.

В «Мосгазе» заявили, что взрыва газа в доме на юго-западе Москвы не было, экстренные службы устанавливают причину пожара, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу компании. «После обследования квартиры обнаружилось, что все элементы системы газоснабжения в порядке, утечки газа нет, возгорания не было», — сообщили в компании.

По словам собеседника «РИА Новости» в правоохранительных органах, инцидент произошел, когда один из жильцов дома переливал взрывоопасную жидкость из одной емкости в другую. Источник добавил, что взрыв повредил стену между квартирами и выбил стекла в помещении.

Теги: «Мосгаз» , взрыв , опровержение
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