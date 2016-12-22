Экс-помощника Суркова назначили заместителем главы Минкомсвязи

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил экс-управляющего директора «Российского экспортного центра» (РЭЦ) по международному продвижению торговли Михаила Мамонова на должность заместителя министра цифрового развития. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.
«Назначить Мамонова Михаила Викторовича заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации», — говорится в тексте распоряжения.
В июне РБК сообщал о том, что в Минкомсвязи впервые появится куратор электронной коммерции, в обязанности которого войдут вопросы взаимодействия с компаниями, занятыми в трансграничной торговле, работающими на территории России. Тогда источники РБК заявляли, что эту должность может занять Михаил Мамонов.
Михаил Мамонов в период с 2008 по 2012 годы работал в Федеральном агентстве по делам молодежи. Позднее стал помощником зампреда кабмина, руководителя аппарата правительства Владислава Суркова. Также трудился в управлении администрации президента по социально-экономическому сотрудничеству со странами СНГ. В августе текущего года был назначен советником министра цифрового развития Константина Носкова.