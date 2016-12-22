Российские космонавты вышли в открытый космос для изучения дыры в «Союзе»

Российские космонавты вышли в открытый космос для изучения отверстия в корабле «Союзе МС-09», об обнаружении которого стало известно в конце августа. Об этом сообщает пресс-служба «Роскосмоса».

В открытый космос для обследования внешней поверхности корабля вышли Олег Кононенко и Сергей Прокопьев. «В 18:59 мск открыли люк стыковочного отсека «Пирс» и вышли в открытый космос», — говорится в сообщении.

В госкорпорации отметили, что после выполнения основной задачи космонавты должны будут снять два устройства с образцами микроорганизмов в рамках проведения эксперимента «Тест». Помимо этого Кононенко и Прокопьев должны будут демонтировать с внешней поверхности станции панель с образцами космического эксперимента «Выносливость», в рамках которого изучается влияние факторов космического пространства на различные характеристики материалов.

В «Роскосмосе» уточнили, что космонавты проведут в открытом космическом пространстве более шести часов.

О появлении микротрещины в обшивке «Союза», пристыкованного к МКС, стало известно в конце августа. Отверстие удалось ликвидировать благодаря заплатке из эпоксидной смолы.