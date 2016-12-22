Космонавт Сергей Прокопьев показал заделанную дыру в корпусе «Союза»

Находящийся на Международной космической станции (МКС) российский космонавт Сергей Прокопьев показал место в корпусе корабля «Союз», где было обнаружено отверстие. Соответствующее видео опубликовано в Twitter «Роскосмоса».

Видео: @roscosmos / Twitter

По словам космонавта, ролик записан в бытовом отсеке корабля «Союз МС-09», где было зафиксировано падение давления воздуха. «Как видите, мы здесь спокойно находимся без скафандров. Никто дырку пальцем не затыкает», — ​сказал Прокопьев.

Космонавт рассказал, что место утечки воздуха было обнаружено при помощи ультразвукового сканера, после чего на пробоину наложили три слоя герметика. «Бытовой отсек полностью герметичен, мы можем работать», — отметил он, добавив, что эксперименты проходят в штатном режиме.

Информация о медленном падении давления на МКС появились 30 августа. Обследование показало, что в корпусе пристыкованного к станции корабля есть отверстие. Первоначально предполагалось, что оно образовалось из-за попадания микрометеорита, позднее ​глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил об обнаружении следов сверла.



«РИА Новости» со ссылкой на два источника в отрасли передавало, что возможной причиной возникновения трещины стал производственный брак.