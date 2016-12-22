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Пранкеры от лица Гройсмана предложили главе Калифорнии пост на Украине
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Пранкеры от лица Гройсмана предложили главе Калифорнии пост на Украине
Украинский кризис, 19:31
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Пранкеры от лица Гройсмана предложили главе Калифорнии пост на Украине

​Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) позвонили губернатору Калифорнии Джерри Брауну от лица премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и посла Украины в США Валерия Чалого. Запись разговора опубликована на канале Вована на YouTube.

Пранкеры предложили главе Калифорнии возглавить Винницкую область после ухода с нынешнего поста. Браун подтвердил, что вскоре покинет должность губернатора, однако сообщил, что не намерен уходить из политики.

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«Я хотел вам сказать, что президент Порошенко поручил мне предложить вам пост губернатора Винницкой области. Это область, откуда сам президент родом», — сказал пранкер от лица украинского премьера.

Браун поблагодарил за предложение и отметил, что готов подумать над ним, а также узнать подробности вступления в должность.

«Я думаю, что управлять Калифорнией может даже Шварценеггер. А вот попробуйте управлять Винницей! Надеюсь, что у нашего предложения все-таки есть шанс», — добавил пранкер, на что Браун сказал, что эта тема будет обсуждена во время предстоящего визита Порошенко в Калифорнию.

Теги: пранкеры , Вован и Лексус , Губернатор , Калифорния , розыгрыш
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