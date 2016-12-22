Пранкеры от лица Гройсмана предложили главе Калифорнии пост на Украине

​Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) позвонили губернатору Калифорнии Джерри Брауну от лица премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и посла Украины в США Валерия Чалого. Запись разговора опубликована на канале Вована на YouTube.

Пранкеры предложили главе Калифорнии возглавить Винницкую область после ухода с нынешнего поста. Браун подтвердил, что вскоре покинет должность губернатора, однако сообщил, что не намерен уходить из политики.

«Я хотел вам сказать, что президент Порошенко поручил мне предложить вам пост губернатора Винницкой области. Это область, откуда сам президент родом», — сказал пранкер от лица украинского премьера.

Браун поблагодарил за предложение и отметил, что готов подумать над ним, а также узнать подробности вступления в должность.

«Я думаю, что управлять Калифорнией может даже Шварценеггер. А вот попробуйте управлять Винницей! Надеюсь, что у нашего предложения все-таки есть шанс», — добавил пранкер, на что Браун сказал, что эта тема будет обсуждена во время предстоящего визита Порошенко в Калифорнию.